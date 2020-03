Zembaczyński o Kaczyńskim: ‘mały tchórz’

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 26.3.20 17:58

Kwarantanna, ale rodzina to rodzina, więc do pana Prezesa wpadł w odwiedziny Maciek Rewicz. Akurat był piękny marcowy dzień więc panowie postanowili się przejść i przy okazji wyprowadzić kota na spacer.

Prezes założył kotu smycz i cała ekipa wyruszyła na pobliski skwerek.

Nagle podbiega do nich chłopczyk i z zainteresowaniem przygląda się kotu.

Prezes: To nic specjalnego, zwykły dachowiec.

Ale chłopczyk nie ustępuje, ciągle wyraźnie zafascynowany ogląda kota, przyklęka i uparcie lustruje zwierzaka od dołu.

Maciek: No, co ty robisz? O co ci chodzi!?

Chłopczyk: Nie, nic, tylko tata mi powiedział: „Zobacz synu, tam idzie kot z dwoma ch …”