Zbrodniarze sądowi okresu PRL nigdy nie zostali rozliczeni

„Prawdopodobnie największym spośród zbrodniarzy sądowych był Włodzimierz Ostapowicz. Przedwojenny absolwent lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz adwokat w latach 1946–1955 pracując w kilku sądach wojskowych, wydał ok. 300 wyroków śmierci. 180 z nich wykonano”.

Sowiecki sędzia Julian Giemborek wydał z kolei 125 takich wyroków. Jak dodaje autor – co najmniej kilku innych sędziów wydało przynajmniej 50 wyroków śmierci. Łącznie w latach 1944-1955 poza ponad 5600 wyrokami śmierci zapadło około 100 tys. innych wyroków z oskarżenia o działalność antypaństwową.

„Stalinowscy sędziowie byli jednymi z głównych elementów machiny terroru działającej w latach 1944–1956. Wielu uczestników procesów uważa, że spełniane przez nich funkcje można określić jako drugorzędne wobec działań prokuratury, której przedstawiciele niemal wprost dyktowali sędziom wyroki. Kontrolowali także przebieg rozprawy, m.in. naciskając na to, by sędziowie nie dopuszczali do głosu oskarżonych”.