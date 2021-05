Zbigniew Ziobro: Będziemy ten rząd wspierać, bo nie ma lepszego

„Gdybyśmy wyszli z rządu, to oznaczałoby, że w przyszłości będzie rząd Lewicy, Platformy i Hołowni, które chcą przyznać jeszcze więcej kompetencji Komisji Europejskiej” – podkreślił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Lider Solidarnej Polski w rozmowie na antenie Polsat News podkreślił, że jego ugrupowanie nie chce, żeby było gorzej dla Polski i będzie wspierać ten rząd, „[…] bo nie ma lepszego”.

Komentując kwestię pieniędzy z Funduszu Odbudowy dla Polski, polityk stwierdził:

„Jesteśmy za tymi pieniędzmi, bo one należą się Polsce, jak psu zupa. Kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, zawarliśmy traktat, w którym my otworzyliśmy nasz 40-milionowy rynek, a oni dają nam dopłaty, by wyrównać szanse i by te bogate kraje zwróciły to, co zyskają przez dywidendy wyciągane z takiego kraju jak Polska. 100 mld euro wyciągnęli przez ostatnie kilka lat”.

Dodał, że politycy Solidarnej Polski głosowali zgodnie ze swoim sumieniem i powiedzieli tym samym swoim wyborcom, że nadal będą przestrzegać konkretnych wartości, ale też:

„[…] będziemy dalej wspierać ten rząd, bo nie ma lepszego”.

dam/Polsat News,Fronda.pl