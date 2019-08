Zbigniew Kuźmiuk: Mocno rosną wpływy z CIT! Coraz mniej firm unika płacenia podatku dochodowego

ROZBAWIONY 8.8.19 9:42



NIE MA DYMISJI, BO TAKICH KUCHCIŃSKICH W PIS JEST WIĘCEJ

07 sierpnia 2019

Na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość wpadło w spore kłopoty wizerunkowe za sprawą marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.



Po tym, jak wypłynęła afera samolotowa z udziałem członków rodziny Kuchcińskiego, dzisiaj dowiedzieliśmy się o sprawie syna marszałka PiS, który według posła Marka Sawickiego (PSL) ma wynajmować mieszkanie na koszt państwa.



- Gdzie mieszka syn marszałka Kuchcińskiego? Może warto by było zapytać, gdzie mieszka dorosły, pracujący syn Marszałka Kuchcińskiego. Czy przypadkiem nie w mieszkaniu sejmowym, które Marszałek Kuchciński ma se środków Sejmu? - pytał Sawicki w radiu TOK FM.



Karolina Opolska (TOK FM): Wygląda na to, że syn marszałka Kuchcińskiego mieszka sam w sejmowym mieszkaniu marszałka, opłacanym z pieniędzy publicznych!



- Partia, która kłamie bez przerwy, w kampanii non stop twierdzi, że jest wiarygodna. Partia, która publiczne pieniądze uznała za własne, uważa, że najlepiej służy ludziom. Oczywiście. Lud pije szampana ustami swych przedstawicieli i lata samolotami ich tyłkami - wypowiada się naczelny Newsweeka Tomasz Lis.