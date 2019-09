Zaskakujące wyznanie Leszka Millera ws. ,,TW Bolka'' Lecha Wałęsy

JS 4.9.19 8:26

MIller człowieku, wzięli ciebie ze złomowiska lokomotyw PZPR, oczyścili, odmalowali, nasypali węgla i puścili na boczne tory żebyś jeździł jako atrakcja. Twoje myślenie nie nadaje się na dzisiejsze czasy. Żaden z ciebie autorytet z programem nienawiści do tego co narodowe, Polskie, chrześcijańskie. Twoje rady polityczne to smutne anegdotki starego dziadka PZPR. Co dobrego zrobiłeś dla kraju ? Jakie dobre owoce zrobiłeś ? Jak podpisywałeś papiery o możliwości swobodnego wyjazdu Polaków do pracy do UE, miałeś powiedzieć "otworzyłem im granice. niech wypier....alają".

Ze względu na twoje pseudo-sukcesy dla takich jak ty zakaz publicznych wypowiedzi w każdych mediach.

Znajomi mówią ci, że twój zmarły syn przychodzi do nich w snach i mów do nich a ty, nie potrafisz wyciągnąć prostych związków przyczynowo-skutkowych. Boisz się, że jak uwierzysz w świat z którym całe życie walczyłeś to zniszczą ciebie, odejdą od ciebie. I Bardzo dobrze ! Lepiej być Pawłem niż zostać Szawłem ! A tamci kopią sobie grób wiecznej grozy i horroru jakiego żaden film jeszcze nie pokazał.

Pozdr.