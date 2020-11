Za tydzień otwarcie galerii handlowych, szkoły pozostaną zamknięte do świąt. Co z feriami?

Rząd podjął decyzję na temat częściowego luzowania obostrzeń nałożonych na polską gospodarkę w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Lokale gastronomiczne, siłownie oraz kluby fitness póki co pozostają zamknięte.

Otwarte jednak od przyszłej soboty będą placówki handlowe oraz sklepy meblowe. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, warunkiem jest jednak zachowanie najwyższego poziomu obostrzeń sanitarnych.

Dalej szef polskiego rządu poinformował:

„Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja do zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Ferie będą skumulowane pomiędzy 4 a 17 stycznia. Ferie, które były rozłożone w czasie, żeby rozłożyć turystykę, muszą być skumulowane, po to, żeby ten ruch był jak najmniejszy”.

Podkreślił jednocześnie, że zmiany w tej strategii mogą nastąpić, jeśli będziemy mieć do czynienia z poprawą sytuacji epidemicznej. Zaznaczył raz jeszcze, że zależy to w ogromnej mierze od dyscypliny Polaków w kwestii przestrzegania obecnych restrykcji. Dodał, że jest szansa na to, że 18 stycznia pojawią się pierwsze dostawy szczepionki. Zaznaczył, że rząd intensywnie pracuje nad strategią dotyczącą dystrybucji oraz procesu szczepień.

dam/TVP,niezalezna.pl