‘Z Małgosią daleko nie zajedziemy’ Czy KO zmieni kandydata na Tuska?

plantator buraków 31.3.20 17:08

He, he, he, przecie Kidawa to miała być "e l y t a" platformianych "e l y t". Wystarczy przypomnieć jak pełowcy ją zachwalali na początku. Zachowały się ich wypowiedzi, entelektualystów. A teraz będą reanimować trupa jakim od dawna jest ryży z Sopotu. Dobre, nawet on wie, że nie ma szans. Ale czy tylko on? A pandemia też sporo ludziom przestawi w główkach, oj, przestawi.