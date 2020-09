Wyruszył warszawski Marsz Życia. Na czele Prezydent RP

W południe spod Placu Zamkowego w Warszawie w kierunku Bazyliki św. Krzyża już po raz piętnasty wyruszył Marsz dla Życia i Rodziny. Pierwszy raz w historii dołączył do niego urzędujący prezydent.

Prezydent @AndrzejDuda przeszedł Krakowskim Przedmieściem w Marszu dla Życia i Rodziny. pic.twitter.com/NfvMDYTI1M — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 20, 2020

Aby zamanifestować wartość rodziny i życia, ich obrońcy maszerowali dziś Karkowskim Przedmieściem pod hasłem „Wspólnie brońmy rodziny”. O godz. 13:00 w Bazylice św. Krzyża rozpoczęła się Msza św.

- „Każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life. Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja ma w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych” – powiedział Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny odpowiedzialnego za organizację wydarzenia.

Jesteśmy już pod kościołem pw. Świetego Krzyża! @Marsz_dla_Zycia To był piękny Marsz z udziałem Pana prezydenta @AndrzejDuda



Dziękujemy za Pana obecność! pic.twitter.com/hTi6YxcWlL — Paweł Ozdoba (@PawelOzdoba) September 20, 2020

kak/PAP, PCh24.pl, Twitter