Dzięki abp.Jędraszewskiemu ,,Wyborcza'' uwierzy w Boga? ,,GW'': głos Kościoła głosem Belzebuba

Polak Ateista Dumny Gej 3.8.19 10:45

posługuję się mitologią diabłów i bogów, co nie znaczy, że w te głupoty wierzę



katole mają proste rozumki, do dla nich diabeł = zło, korzystam z języka, który do was przemawia



natomiast katolstwo jako takie ani nie wymyśliło mitologii diabła/boga, ani nie ma na w tej sprawie monopolu