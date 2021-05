Wtargnięcie do prywatnego osiedla, na którym mieszka Adam Niedzielski

Kilkanaście osób wtargnęło do bloku, w którym mieszka minister zdrowia Adam Niedzielski. Jest to prywatne mieszkanie ministra. - My wiemy dokładnie, gdzie on mieszka i będziemy tutaj, nie raz, nie dwa - groził jeden z mężczyzn.

Portal tvp info poinformował, że do zdarzenia doszło w dniu 21 maja. Ze znajdującego się w mediach społecznościowych nagrania wynika, że grupie osób udało się ustalić prywatny adres Niedzielskiego, a następnie zaczaić pod blokiem. Nie są jasne cele zgromadzonych ani to, czy są związani z jakąś organizacją.

Kiedy pod mieszkanie podszedł Niedzielski, część osób podbiegła do niego. - Dlaczego jesteśmy tak traktowani? - zapytał jeden z mężczyzn.

Niedzielski wszedł do bloku, ale grupie udało się wejść razem z nim. Podążano za ministrem aż pod drzwi prywatnego mieszkania.

Zgromadzeni próbowali zadać ministrowi zdrowia pytania.

"Wiemy dokładnie, gdzie on mieszka i będziemy tutaj. Nie raz, nie dwa"

Szury nękają Niedzielskiego w miejscu zamieszkania. Później poszli pod dom Kaczyńskiego...



Trzeba kolejnego Cyby, by @PolskaPolicja w końcu ruszyła cztery litery? pic.twitter.com/ixYfLxQKtT

— Horned Duckie (@HornedDuckie) May 21, 2021

- Tak, dorwaliśmy pana ministra Niedzielskiego, który nic spod maski nie potrafił nam powiedzieć. My wiemy dokładnie, gdzie on mieszka i będziemy tutaj nie raz, nie dwa, dopóki się ta cała szopka nie skończy - mówił jeden ze zgromadzonych.

Sprawa została zgłoszona na policję. Ponadto Niedzielski już wcześniej otrzymywał pogróżki mailowe.

