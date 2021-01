Wstyd! Wielka Brytania. Poseł polskiego pochodzenia chce legalizacji eutanazji

- W chwili obecnej eutanazja w Wielkiej Brytanii jest zabroniona prawem i grozi za to 14 lat więzienia. Na stronie internetowej brytyjskiej służby zdrowia NHS czytamy: “Prawo. Eutanazja oraz pomoc w samobójstwie są według angielskiego prawa nielegalne”. („The law. Both euthanasia and assisted suicide are illegal under English law.”) - czytamy na portalu brytol.com.

Daniel Kawczyński z okręgu Shrewsbury (partia konserwatywna) to członek parlamentu brytyjskiego polskiego pochodzenia, który ostatnio na Twitterze pochwalił się, że prowadzi spotkania i konsultacje mające na celu wprowadzenia na Wyspach legalnej eutanazji.

Jak informuje tamtejsza lokalna gazeta “Shropshire Star”, Kawczyński “współpracuje z ponadpartyjną koalicją posłów, aby zebrać poparcie dla głosowania, aby umożliwić wspomagane umieranie w tym roku”.

Brytyjskie prawo mówi, że, „o ile pacjent lub jego rodzina może zrezygnować z leczenia uporczywego (za pomocą aparatury podtrzymującej życie) o tyle nie wolno pozbawiać go pożywienia lub nawadniania”.

Kawczyński bronił też egzekuzji politycznych w Arabii Saudyjskiej.



Warto przypomnieć, że o ostatnim czasie Polak w Wielkiej Brytanii skazany przez sąd i tamtejszy szpital na na pozbawienie jedzenia i picia, a ostatecznie – jak uważają eksperci medyczni – poddany eutanacji.

I attended a meeting with @MattHancock and my constituent Noel Conway on assisted dying. We discussed the lack of options Mr Conway faces under the current rules, and he explained to the Secretary of State why this is something we should legalise. https://t.co/rBcIa37NkG