Wstrzemięźliwość czy post? Co i jak jeść w Popielec

Nemo 26.2.20 9:34

Można powiedzieć, że post w u katolików to pikuś przy poście muzułmanów w czasie ramadanu. Ale i on w czasach laicyzacji jest problemem dnia codziennego. Jednak, dla osoby wierzącej, jest on przypomnieniem o śmiertelności człowieka i tego co z naszą duszą będzie po śmierci. Dlatego dobrze jest stosować post i umartwianie aby przez to znaleźć zbawienie.