,,Wstrząsające'' wyznanie Wellman. ,,Żebym zdychała, to...''

Marcin № 18.9.19 12:39

Brawo Pani Wellman... i choć z cała pewnościa nie zagłosujemy razem na tych samych kandydatów, to jednak wybory sa powinnością kazdego szanujacego sie obywatela

Ten co na wszelkiego rodzaju wybory się nie wybiera, powinien mieć całkowity zakaz wpływania na kształt tego co się dzieje w gminie czy w województwie

Ja bym jeszcze odciął możliwość podpięcia się do wodociągów, oraz kanalizacji... masz w doopie Państwo, to i Państwo ma tam tym bardziej takich uii ;)



Jeszcze kary finansowe by się przydały, tak chyba jest w krajach skandynawskich

Bydła inaczej nie nauczysz, jak właśnie dotkliwymi karami...

Kara chłosty mi się marzy, ehh