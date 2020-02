Nowicka: Mój wnuczek był zlepkiem komórek. Jest reakcja internautów

6.2.20 12:11

Ale to są już komórki człowieka ( nie świni , krokodyla , itd)

Te komórki mają już swój kod genetyczny( ludzki) , łańcuch hromosomów od ojca i matki( Ludzi). A to że nie ma serca i innych narządów o niczym innym nie świadczy tylko o tym , że jest to człowiek. Bo nic innego się nie urodzi.