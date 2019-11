Włochy: Kolejny biskup dopuścił rozwodników do Komunii

otto 27.11.19 12:40

Co oni plotą? Do Sakramentu Pokuty wszyscy jesteśmy "dopuszczeni" pod warunkiem, że chcemy z Niego skorzystać tzn. przyjąć to, co nam w nim oferuje sam Bóg: łaskę skruchy, przebaczenia i przemiany, moc do porzucenia grzechu i życia w wolności dziecka Bożego. Tym "biskupom" i samemu Franciszkowi zdaje się Jezus Chrystus nie jest potrzebny, skoro uważają, że wystarczy zamknąć oczy, by grzech zniknął.

Czemu Jezus Chrystus urodził się w stajni, żył wśród nas, cierpiał, przeszedł męki, by w końcu umrzeć tak okropnie skoro wystarczyło zamknąć oczy? Los Chrystusa ilustruje najlepiej jak poważnie Bóg traktuje tą zarazę, to zło fundamentalne, ten największy dramat w historii ludzkości jakim jest grzech. Rozumiem, że dziś wielu pasterzy chce być mądrzejszymi od Boga. Biada im i tym, których prowadzą głębiej w zło..

Katechizm KK nazywa to "udziałem w grzechach cudzych", niech Bóg się nad nimi zmiłuje, bo zaciągają straszną odpowiedzialność, myląc miłosierdzie z pobłażaniem dla zła, zdrady i rozwiązłości.