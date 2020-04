Władysław Kosiniak-Kamysz: Wybory jak z 1947 roku

matis89 29.4.20 12:11

PISówka jest wierną żoną PO, a PO jest niewiernym mężem PISówki. W ich związku miłosnym PSL jest ich towarzyszem do trójkąta. Tyle że to nietypowe małżeństwo bo ich dzieci Palikot, Wiosna, Nowoczesna zostały poczęte z gwałtu w małżeństwie. Mąż PISówki, PO , w tym związku rządzi twardą ręką i nie raz zdzieli swoją wierną żonę PISówkę po gębie dla zasady. Dlatego jak rządził PO to jego żona PISówka siedziała jak wierna mysz pod miotłą. Ale jak rządzi PISówka to jej mąż PO wraz z ich dziećmi wyrywają PISówce kłaki z głowy, a do tego PO pyta się za granicą kto chce zgwałcić jego żonę PISówkę za granicą i kolejka nazbierała się duża. Teraz PISówkę za granicą łapią za tyłek przechodząc, podszczypują bo mają przyzwolenie od jej męża PO. Wierna żona PIsówka to wszystko znosi w imię miłości POPISU i mówi że tak trzeba dla dobra związku. Ale niech tylko ktoś coś powie przeciwko pomysłom jej męża PO, jak globalne szczepienie, państwo bezgotówkowe, aborcja, invitro, LZBPTNK, gender i zacznie z tym walczyć to PISówka za jej męża PO wyłupie mu oczy, taka zadziorna dla męża.