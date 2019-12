Witold Gadowski: Dziwna sprawa Banasia

ed 27.12.19 11:08

Podejrzewam, że pod kościół przyszła tzw. 'katolewica". To taka pokraka, ni pies ni wydra. Katolik nie idzie z flachą na pasterkę. Wiesz co, sam jesteś po kilku drinkach, "Na Ukrainie wierzył w Boga, którego nie ma w Polsce.", "Wierzy w Boga nie wierzy". Trochę taki bełkot. Generalnie chcesz powiedzieć, Polak katolik to alkoholik (nie rozumiem dlaczego nie Ukrainiec).

... a co to ma do sprawy Banasia?