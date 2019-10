Wildstein ostro do PO: ODWALCIE SIĘ od zwykłych ludzi! Chcecie samobójst...?

"Odwalcie od zwykłych ludzi, przestańcie im mieszać w głowach. Chcecie samobójstw? Zacznijcie od siebie" -tymi słowami zwrócił się do polityków opozycji, którzy gloryfikują samobójstwo Piotra Szczęsnego, tak jak ostatnio zrobił to Grzegorz Schetyna.

"Dziś 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz druga rocznica śmierci Piotra Szczęsnego - 'Szarego Człowieka'; obaj starali się poruszać nasze sumienia w czasach ciężkich, składamy im hołd"- napisał Schetyna na Twitterze. W jego ślady poszli również inni politycy PO, nie zważając nawet na fakt, że choć Piotr Szczęsny podpalił się pod Pałacem Kultury i Nauki 19 października, to zmarł dziesięć dni później, więc rocznica jego śmierci przypada 29 października. A może to świadoma manipulacja?

"PO wróciło do uwielbienia Szczęsnego i opowieści, że jego samobójstwo to bohaterstwo, postawa godna naśladowania etc. To ja mam apel do PO. Na przyszłość sami się podpalajcie. Odwalcie od zwykłych ludzi, przestańcie im mieszać w głowach. Chcecie samobójstw? Zacznijcie od siebie"-skomentował Dawid Wildstein.