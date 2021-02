Wildstein: Matczak 500 tys. wziął, ale nominacji z rąk Prezydenta nie chce

- Matczak nie odbierze nominacji z rąk Prezydenta Dudy. Ale pół miliona od Narodowego Centrum Nauki, podległemu Czarnkowi, to wziął. W myśl zasady: tej ręki nie podaję, a tę wyciągam po kasę – napisał na Twitterze publicysta Dawid Wildstein, odnosząc się do wpisu jaki zamieścił dr. Marcin Matczak. Zapowiedział on w mediach społecznościowych, że nie pojawi się osobiście na uroczystym odebraniu nominacji profesorskiej z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

W Monitorze Polskim 15 lutego zostało opublikowane postanowienie podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę nadające dr hab. Marcinowi Matczakowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. zostało opublikowane 15 lutego w Monitorze Polskim.

Matczak jednak zapowiedział, że na uroczystości odebrania nominacji się nie stawi.

W odniesieniu do wpisu Matczaka, swój komentarz na Twitterze umieścił publicysta Dawid Wildstein.

- Matczak nie odbierze nominacji z rąk Prezydenta Dudy. Ale pół miliona od Narodowego Centrum Nauki, podległemu Czarnkowi, to wziął. W myśl zasady- tej ręki nie podaję a tę wyciągam po kasę. Prawdziwi, niezłomni bojownicy z faszyzmem. W zależności od ceny. Jakie to żałosne i smutne – napisał Wildstein (pisownia oryginalna).

mp/twitter, gazeta polska codziennie, niezalezna.pl