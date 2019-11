Więzili go Rosjanie. Ołeh Sencow ostrzega Europę: Nie ufajcie Putinowi, on was oszuka

JanP 26.11.19 16:05

"proszę pamiętać o tysiącach Ukraińców, którzy oddali życie" - sami sobie zgotowaliście taki los. Brat brata zatłukł i po co wam to było. Krym poszedł się jeb.ć a co będzie dalej, tego nikt nie wie. Najlepiej wszystko zwalić na ruskich i mieć święty spokój. Nic z tego, Sencow, straciliście już szanse na normalne życie. Rosyjsko języczni nigdy wam nie wybaczą waszych zbrodni a wasi nacjonaliści jeszcze będą wiać z Banderlandii, gdzie pieprz rośnie.