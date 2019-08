Wiemy, co doprowadziło do awarii w oczyszczalni. Minister zarządził kontrole w całej Polsce

ten co kiedyś 30.8.19 20:37

Wydali 4 miliardy, a nie przewidzieli że kolektory będa miały za małą przepustowość? To oczywiście pytanie retoryczne. To było oddane do urzytku w 2012, pewnie jak zwykle napisano projekt "PO piniądzach" albo został wzięty z mniejszej oczyszczalni, wiadomo - kolektorów lemingi nie zobaczą, to po co ich martwić, i zbudowali za wąską rurę do za dużej mocy przerobowej, poza tym ona, a właściwie on - kolektor, 'przed' Wisłą idzie w dół by przed Czajką piąć się w górę, a nie trzeba ekspert, żeby wiedzieć że w takim miejscu zawsze odkładają się złogi, jak w żyłach i tętnicach, rośnie ciśnienie i jak jest za dużo gówna a za małe phi rury, to szlag wszystko trafi prędzej czy później. Ale trzeba było oddać do użytku, za wszelką cenę, bo wybory samorządowe, bo piar, bo wreszcie "koszty" trza było zrobić, gdyż wydatki miasto (choćby na zwroty szmalu za kamienice) miało że ho ho...