[Wideo] Prezydent USA upadł na schodach wchodząc do Air Force One

Na nagraniu telewizji The Hill został utrwalony moment, kiedy prezydent USA Joe Biden kilka razy potyka się i upada na schodach podczas wchodzenia do prezydenckiego samolotu Air Force One.

Najpierw prezydent USA idzie po płycie wojskowego lotniska w towarzystwie oficera, a następnie wchodzi po schodach prezydenckiego samolotu po czerwonym dywanie. Kilka razy potyka się i upada na kolana.

Już po wejściu na schody przed wejściem do Air Force One odwraca się i salutuje do obecnych na płycie lotniska.

Nagranie zdarzenia dostępne jest w internecie.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

mp/twitter/the hill/niezalezna.pl/onet.pl