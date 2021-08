[Wideo] Awantura w TVP. Sawicki podarł oświadczenie dot. Covid i opuścił studio

- Poseł @SawickiMarek przyjechał do TVP, ale nie zgodził się na wypełnienie dokumentu dotyczącego spraw Covid – powiedział na antenie TVP dziennikarz Marek Pyza.

Jak poinformował dziennikarz, Sawicki miał być dzisiaj gościem programu.

- Naszym gościem miał być Marek Sawicki. Pan poseł przyjechał do siedziby TVP, ale nie zgodził się na wypełnienie dokumentu dotyczącego spraw COVID, w którym oświadcza się, że się nie ma objawów, kontaktu z osobą zakażoną itd. Wcześniej podpisywał ten dokument, jak setki ludzi, którzy wchodzą do tego gmachu. Dziś coś się stało i podpisać nie chciał, podarł go i opuścił gmach TVP – wyjaśniał dziennikarz.

W programie Sawickiego zastąpił rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego – Miłosz Motyka.

Poseł @SawickiMarek przyjechał do TVP, ale nie zgodził się na wypełnienie dokumentu dotyczącego spraw Covid(..) Wcześniej podpisywał ten dokument, jak setki ludzi, którzy wchodzą do tego gmachu. Dziś coś się stało i podpisać nie chciał, podarł go i opuścił gmach TVP - @Marek_Pyza pic.twitter.com/xWYFeBYW7F — KwadransPolityczny (@KwadransPolit) August 18, 2021

mp/twitter/tvp