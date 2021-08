[Wideo] Absolutny HIT Tuska! Sugeruje sfałszowanie wyborów prezydenckich przez … zakonnice

Czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Tusk, który jest szefem Platformy Obywatelskiej, chociaż formalnie nadal nim nie jest, podczas odbywającego się eventu „Campus Polska” zasugerował sfałszowanie ostatnich wyborów prezydenckich wygranych przez Andrzeja Dudę przez … siostry zakonne. To trzeba zobaczyć i posłuchać.

W dniu wczorajszym głównym punktem programu była debata Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Ten ostatni w trakcie swojego wystąpienia opowiadał o swoich planach politycznych, jak również standardowo atakował rządzących. Uwagę wielu internautów zwróciły jednak słowa Donalda Tuska sugerujące fałszowanie wyborów prezydenckich przez siostry zakonne w domach opieki.

– Już nasz dzisiejszy gospodarz był w dużym stopniu ofiarą nieuczciwości w wyborach. Te wybory cały czas są jeszcze uznawane za przez świat za wybory wolne i legalne, ale nie uczciwe – mówił Tusk.

– Tajemnicze wyniki 100 procent frekwencji i 100 procent głosów na Andrzeja Dudę w obwodach zamkniętych prowadzonych przez zakonnice dla osób ciężko chorych. Bardzo ciekawy wynik, a różnica była minimalna – stwierdził.

Wypowiedź Tuska spotkała się z licznymi komentarzami. Sporo z nim było dość złośliwych. Trzeba przyznać, że były premier umie wzbudzać emocje i wprowadzać podziały.

Tak było. Siostry w habitach fałszowały głosy na potęgę. To te same co je Bronisław Komorowski na pasach przejechał. https://t.co/1ledjW4CaP