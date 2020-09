Westerplatte. Zidentyfikowano tożsamości pięciu obrońców

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku prowadzi od orku 2016 na terenie półwyspu prace archeologiczne. W trakcie prac wykopalisk zostały odnalezione szczątki pięciu żołnierzy broniących Westerplatte, których tożsamość została ustalona przez genetyków z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ich szczątki zostaną pochowane na cmentarzu, który ma zostać zbudowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

O tym wydarzeniu informował także prezydent Andrzej Duda dzisiaj rano w trakcie porannych uroczystości na Westerplatte z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent wręczył rodzinom poległych żołnierzy broniących Westerplatte noty identyfikacyjne. Zginęli oni najprawdopodobniej 2 września 1939 roku podczas bombardowania Wartowni nr 5 przez Niemców.

Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dr Andrzej Ossowski powiedział:

- Identyfikacja 5 poległych żołnierzy z Westerplatte jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem z kilku względów. Są to jedni z pierwszych żołnierzy września zidentyfikowani metodami genetycznymi, to bardzo ważne dla rodzin ofiar, że pamiętamy także o tych ofiarach i skutecznie doprowadzamy do ich odnalezienia i identyfikacji. Polska dzięki tym badaniom wchodzi do elitarnego grona państw takich jak USA czy Wielka Brytania, które to państwa poszukują i identyfikują swoich poległych mimo przeszło 70 lat od zakończenia II wojny światowej

Podkreślił również

- Identyfikacja ofiar współczesnych konfliktów zbrojnych jest trudnym zadaniem i jak pokazują doświadczenia, popełniane są błędy, tym trudniejsze są sprawy identyfikacji poległych z okresu II wojny światowej. W tym przypadku dzięki wieloletniej pracy pracowników Muzeum II Wojny Światowej wytypowano i założono kilka scenariuszy badawczych, do kogo należą szczątki spoczywające w bezimiennych mogiłach znalezionych na Westerplatte. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli krewnych większości z typowanych żołnierzy i pobrano od nich materiał DNA do badań. Nie było to łatwe zadanie, np. prokurator IPN podjął decyzje o ekshumacji brata jednego z poległych

mp/pap/polskie radio 24/ipn gdańsk