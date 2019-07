Ważny apel poseł Anny Sobeckiej ws. mostu w Toruniu

Poseł Anna Sobecka apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o budowę trzeciego mostu drogowego na Wiśle w Toruniu. I ma rację - to niezwykle ważne z kilku powodów.

Po pierwsze, to centralne położenie miasta w kraju i bezpośrednia bliskość kluczowego dla Polski węzła A1. Po drugie, to wielka rola, jaką Toruń odgrywa na mapie kulturowej naszego państwa, zwłaszcza poprzez mnogość wspaniałych zabytków architektury. Po trzecie, miasto ma duże znaczenie dla polskiego katolicyzmu w związku z rozgłośnią Radia Maryja. Po czwarte wreszcie, Toruń jest bardzo ważny z perspektywy wojskowej. W Toruniu powołano siedzibę Wojsk Obrony Terytorialnych; w pobliżu miasta znajduje się też ważne lotniskowo wojskowe, Latkowo.

Sama poseł Sobecka zwraca uwagę, że most na wysokości Szosy Okrężnej oraz Nieszawki planowano w Toruniu już w 1935 roku. Niestety, inwestycji nigdy dotąd nie zrealizowano. Obecnie w Toruniu są jedynie dwa drogowe mosty na Wiśle, co w powszechnej ocenie mieszkańców miasta oraz odwiedzających go osób nie jest wystarczające.