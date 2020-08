Waszczykowski: To cud, że totalna opozycja się przełamała i mówi jednym głosem z rządem

„Mamy do czynienia z poważnym kryzysem u naszego wschodniego sąsiada i dobrze się stało, że jest wspólna reakcja” – powiedział były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że cudem jest to, że opozycja w kwestii Białorusi postanowiła przełamać się i mówi jednym głosem z rządem. Odnosił się tym samym do wczorajszego spotkania w KPRM, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich, także opozycyjnych partii, a w trakcie którego mieliśmy do czynienia ze zgodą ponad podziałami w kwestii sytuacji na Białorusi.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” Waszczykowski zaznaczył:

„Rząd Polski jest jedynym rządem w UE, który podjął tak skuteczne działania i jako jedyny przedstawił program wsparcia dla Białorusi. Opozycja nie mogła nie docenić tego, co zrobiła Polska”.

Dodał też, że UE poza nieuznaniem wyborów na Białorusi powinna także przestrzec Rosję aby ta nie ingerowała w proces mający miejsce na Białorusi. Tymczasem jak podkreślił – mamy obecnie do czynienia z hybrydową obecnością Rosji na terenie Białorusi, a Łukaszenka z karabinem w ręku:

„[…] dał jasny sygnał, że będzie się bronił”.

dam/polskieradio.pl,Fronda.pl