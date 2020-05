Warszawa: Miliony dla fundacji prowadzonej przez agentkę SB

Olej 26.5.20 15:59

Wielka czerwona świnia !!



Od niepamiętnych lat powojennych przywleczono na naszą ojczyznę czerwoną zarazę – świńską zarazę, ze świńskim łbem w bolszewickiej czapie z amarantowym otokiem i czerwona gwiazdą. Owa świnia żarła wszystko jak leci, z istnieniami ludzkimi włącznie, żarła i zmieniała otaczającą ją rzeczywistość w ……ówno. …..ówno z czasem tężało, zakładało garnitur, uczyło się jeść przy stole, posługiwać się nożem i widelcem, robiło matury z chęci szczerej, i tak powstawała nowa jakość, świnia ewoluująca w w coś na kształt świńskiej inteligencji, sczwanej inteligencji, nie znającej granic ani zahamowań. Przez kolejne dziesięciolecia świnia przybrała ogromne rozmiary, rozparła się na całej ojczyźnie, sadowiąc swoje gigantyczne ….upsko na naszych karkach, uprzywilejowała siebie, rozpostarła swoje macki i odrosty swego potomstwa i tak z kraju niegdyś normalnego zrodziła się cuchnąca chlewnia, pełna gnoju i zalegającego wszędzie bagna.

Jakimś cudem z wysoka i darem w osobie jednego człowieka, narodził się bunt chcących się uwolnić od ucisku i jażma świńskiego …..upska. Zaczęto w nie kłuć, zbiorowo kłuc i uciekać na boki, świnia poczuła, że coś się zaczyna kończyć. Dobrała sobie kompanów spośród zaprzedanych świni buntowników i zaczła kwiczeć o odnowie, zasiadła nawet przy okrągłym stole – sama ze sobą i ustaliła, że odtąd będzie świnią pozbawioną czerwieni, będzie świnią różową, a nawet białą, tudzież przemalowała się w biały i czerwony, przypięła sobie orzeł do łba i ogłosiła, że odtąd jest świnią patriotką. Oczywiście ludzie uwierzyli w tę przemianę, dostali nawet od świni bolca spawacza i w ten sposób udało jej się pojechać na karkach zdurniałej publiki do następnej rzeczywistości, pieniądza i kapitału. W 2015 r. zdezorientowany naród pokazał świni wała, no ale ona również pokazała wała. I Ów impas trwa. Rząd wybrany przez buntowników wpadł w świński dołek i fajdając się po uszy nie może z niego się wygramolić, jak jedną łapę umyje, to drugą mu świnia ubabra, podrzucając co rusz porcję …..ówna. A to w postaci prezydencji miejskiej, a to senator ze świńskim łbem się trafi, Tak czy owak świńska obszerność macek i układów jest nie do zniszczenia, Świnia się troi i dwoi, spec agencje również aby tę świńską ekspansję powstrzymać. Aż trzaska idąc krzywą szenysynoidalną, raz w górę, raz w lewo, raz w dziurę, raz w wylot, z wylotu na kupę, kolonoidalnie i jak się da i da w łapę, . Zdezorientowane władze nie nadążają za tą świńską żonglerką nitrasującą wszystko co się jeszcze znitrasować nie udało, trzaska przy tym warsiawką, bryzga ……ównem na cały kraj. Końca nie widać, świnia się pręży, wywija, raz łeb tu, raz tam, w brukselskim oknie łba mam, a to z Berlina łeb wygina. A naród co ??? Pałę szykuje, pałę dogina, pasuje, i czeka, czeka , przymierza ?.......