Wałęsa: Podałem Kosiniakowi-Kamyszowi rękę, a on mnie ugryzł. Nie nadaje się na prezydenta

Lech Wałęsa nie popiera kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza na prezydenta. Lider Ludowców stracił zaufanie byłego prezydenta. „Podałem Kosiniakowi-Kamyszowi rękę, a on mnie ugryzł” - stwierdził Wałęsa.

Wałęsa dodał też, że jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, to on ma swoje typy, ale nie zostaną one według niego zrozumiane. Stwierdził: