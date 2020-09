Wałęsa: Niemcy powinni budować UE bez Polski

Były prezydent Lech Wałęsa udzielił wywiadu austriackiemu dziennikowi „Der Standard”. Jak to ma w zwyczaju, zdecydował się na wygłoszenie szeregu absurdalnych teorii, atakując swoją ojczyznę. Stwierdził m.in., że Polska niszczy Unię Europejską, dlatego Niemcy powinny przemyśleć budowanie jej od nowa.

Lecha Wałęsę austriaccy dziennikarze pytali o obecną sytuację na Białorusi. Ten jednak unikał komentarza, przekonując, że aby móc właściwie ocenić sytuację, trzeba by być na miejscu. Przestrzegł jednak przed działaniami przeciwko Rosji.

Wałęsę pytano o to, czy obecnie Białoruś powinna współpracować z UE. To stało się dla pretekstem do wygłoszenia swoich absurdalnych teorii i uderzenia w Polskę:

- „W UE jest zbyt wiele antagonistycznych sił. […] Byłoby dobrze, gdyby Niemcy, Francuzi i Włosi albo zreformowali Unię od wewnątrz, albo - po uprzednim zniszczeniu jej przez Wielka Brytanię, Polskę, Węgry i resztę - założyli ją ponownie” – stwierdził.

- „Niemcy powinni wreszcie przyjąć na siebie odpowiedzialność i zmienić politycznie karłowatą UE w giganta” – dodał, aby później krytykować Polskę za rzekome łamanie zasad praworządności.

kak/PAP , niezależna.pl