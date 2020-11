Wałęsa: ,,Kaczyński skończy jak Mussolini”

Po tym, jak dwa dni temu Lech Wałęsa apelował do „przyjaciół” z UE o pomoc w obaleniu polskiego rządu, dziś były prezydent opublikował na swoim Facebooku kolejny niedorzeczny wpis. Wałęsa porównuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Mussoliniego i przepowiada „tragedię”.

- „Kaczyńskiemu zostały dwa szczeble w 20 szczeblowej drabinie do nieszczęścia, do tragedii, jeśli nie zawróci to już niebawem skończy jak Mussolini”- napisał Wałęsa na Facebooku.

Były prezydent otwarcie wzywa do buntu resorty siłowe:

- „Do resortów siłowych apeluję przestańcie wspierać obecnych decydentów. Musicie dostrzegać że niszczą z takim trudem zdobycze pokoleń, że łamią podstawy porządku prawnego funkcjonowania Państwa” – przekonuje.

- „Macie następny dowód tylko Węgry i Polska przeciw wszystkim w Europie. Cena jaką zapłacimy za te małpy z brzytwą będzie za wysoka. Po następnym szczeblu mimo swoich kłopotów nie będę miał wyboru” – dodaje.

kak/Facebook