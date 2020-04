W Polsce już 3266 zakażonych koronawirusem. Kolejne sześć osób zmarło [RAPORT]

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 3.4.20 18:07





Dziad: Ech, widzę, że już nigdzie pokoju nie ma…, nawet u was wirus penietruje…

Tatko: Wirus?

Dziad: Od porządku ludkowie moi jest Pambóg – On pilnuje żeby wszystko szło jak trzeba i było jak na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków amen. A diabeł chce zmieniać. Ulepszać. Słyszycie? – ulepszać. Już jemu mało, że krowa cieli się; gdzie tam, on chce żeby się źrebiła. Ooo, do czego idzie… Krowy będo się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie!

Tatko: A Pambóg? Co na to Pambóg?

Dziad: W tym bieda…, że Pambóg coraz starejszy… coraz częściej odpoczywa. A diabeł nachalnieje z roku na rok. Wirusy wysyła teraz jedne za drugim, jak nie tu to tam. Strasznie dziś ludzie chorują, kaszlą i giną.

Kuśtyk: A mniej więcej dlaczego?

Dziad: Tego za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo… kur e stwo. Sodoma, Gomora.