W Pakistanie pojmano zabójców polskiego geologa

Zabójcy zostali pojmani w trakcie policyjnej obławy w mieście Rawalpindi. Schwytani w trakcie obławy policyjnej dwaj mężczyźni już przyznali się do zbrodni i potwierdzili, że są na nagraniu z egzekucji polskiego geologa.

Piotr Stańczak był pracownikiem Geofizyki Kraków. We wrześniu 2008 porwali go talibowie, w zamian za życie Stańczaka żądając uwolnienia grupy terrorystów. Żądania porywaczy nie zostały spełnione. Dlatego w 2009 r. talibowie zamordowali Polaka. Wideo z jego egzekucji zostało następnie przekazane władzom.

Do tej pory udało się ująć kilka osób odpowiedzialnych za porwania i morderstwo. Do tych osób należą m. in. pakistański poseł i lokalny dowódca talibów. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za morderstwo pozostawały jednak nieuchwytne.