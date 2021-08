W Odessie znaleziono masowe groby ofiar NKWD

W Oddesie na południu Ukrainy odnaleziono jedne z największych masowych grobów ofiar NKWD w całym kraju - poinformował ukraiński Instytut Pamięci Narodowej.

"Na obecną chwilę jedynie po przeprowadzeniu prac w jednym z sektorów byłego obiektu specjalnego NKWD „Tatarka” znaleziono co najmniej 29 grobów (według stanu z 23 sierpnia). To doły, do których trafiali rozstrzelani odesyjczycy, ofiary komunistycznego terroru" - czytamy w komunikacie ukraińskiego IPN.

W ocenie IPN skala pochówku ofiar NKWD jest "porażająca".

Radio Swoboda poinformowało, że w odnalezionych właśnie grobach pochowanych może być do 8 tysięcy rozstrzelanych przez NKWD mieszkańców Odessy należących do różnych narodowości - Ukraińców, Rosjan, Niemców, Mołdawian, Polaków i innych.

- Groby są obecnie lokalizowane, liczba ofiar represji nie jest podliczona, ale można już stwierdzić, że ten obiekt jest jednym z największych na Ukrainie - poinformował IPN.

Agencja Ukrinform napisała, że pierwszych sześć grobów ofiar masowych represji NKWD z lat 1937-1941 na terenie tego obiektu grupa wolontariuszy znalazła na początku sierpnia. Później odkryto kolejne 23 groby.

Obecnie trwają wstępne prace badawcze, po których podjęta zostanie decyzja dotycząca ekshumacji.

- Trwają prace badawcze, by określić skalę represji i powierzchnię grobu. Później będzie podejmowana decyzja – czy odbędzie się ekshumacja, ekspertyza DNA i ponowny pochówek ofiar, czy utworzony będzie park pamięci na miejscu masowego grobu – po ceremoniach pogrzebowych zgodnie z wszystkimi wyznaniami - powiedział w rozmowie z Radiem Swoboda szef IPN na południowej Ukrainie Serhij Hucaluk.

Ostateczną decyzję w sprawie podejmie międzyresortowa komisja przy ministerstwie kultury.

Prace badawcze utrudniają porozkładane w nieładzie kable elektryczne. Zdaniem badaczy miejsc pochówku można także przypuszczać, że groby zlokalizowane są także na terenie mieszczącej się nieopodal jednostki wojskowej.

jkg/biełsat