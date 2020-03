W Lourdes modlitwa do Najświętszej Panny za chorych na koronawirusa

Biskup pomocniczy diecezji Lille wezwał katolików do wzięcia udziału w nowennie do Najświętszej Maryi Panny od 17 do 25 marca, by modlić się za chorych, którzy zarazili się koronawirusem. Data zakończenia nowenny, którą wyznaczył bp Antoine Hérouard, jest jednocześnie rocznicą 16. objawienia Matki Bożej w Lourdes. W czasie tego objawienia Najświętsza Panna powiedziała św. Bernadetcie Soubirous swoje imię: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.