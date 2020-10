W Działoszynie pobito księdza. Sprawcy są w rękach policji

Na plebani w Działoszynie doszło do pobicia księdza. Policja poinformowała, że zatrzymano już dwie osoby, które są podejrzewane w tej sprawie. Grozi im nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce 8. października po południu. Będący pod wpływem alkoholu mężczyźni wykrzykiwali pod plebanią wulgaryzmy kierowane w stronę mieszkających tam księży. 43. letni wikariusz parafii, zaalarmowany hałasem, wyszedł na zewnątrz, chcąc sprawdzić co się dzieje. Wówczas 29. latek i 34. latek zaczęli go uderzać po całym ciele.

Księdzu chciał pomóc świadek zajścia, 70. letni mieszkaniec Działoszyna. On jednak również został zaatakowany. Napastnicy szybko trafili do policyjnego aresztu. Za pobicie grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

kak/policja.pl