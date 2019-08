Uzielonoświątkowienie chrześcijaństwa. Jaka będzie przyszłość?

Maciek Arczyński 22.8.19 9:15

Nie rozróżniasz geniusiu Doktryny od słabości ludzkiej. To już sam Chrystus trzymał przy sobie Judasza. Jak myślisz, Chrystus nie wiedział co robił Judasz? To może był zdrajcą Chrześcijaństwa i należy poszukać innego "chrystusa"?



Każda wiara ma zespół dogmatów czyli prawd wiary. Przestajesz przestrzegać choć jednego przestajesz być wyznawcą nawet jak formalnie tego nie potwierdzisz. Każda wiara, religia, wyznanie, światopogląd ma swój całościowy zespół prawd. Wybiórcze ich traktowanie powoduje zmianę wiary.



Ty @Gnostyku też masz taki zespół dogmatów. Np. dogmatem - prawdą wiary - może być to, że nauka (w rozumieniu nauk stosowanych) ma na wszystko odpowiedzi. Za komuny nazywało się to światopoglądem naukowym. Światopogląd naukowy czasu komunizmu charakteryzował się tym, że pierwsze skrzypce odgrywała w nim filozofia marksistowska. Zdaje się, że daleko nie odeszliśmy - przynajmniej na Zachodzie - od tego widzenia. Niedawno postawiono pomnik K. Marksa, którą to uroczystość odsłonięcia owego pomnika zaszczycił sam p. Juncker. No i trwają intensywne prace nad wzbogaceniem owego światopoglądu naukowego Islamem... Ciekawe jak to pogodzą bo coś mi się zdaje, że z tego mariażu zostanie tylko pogląd. Islamski.