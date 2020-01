USA wysyłają na Bliski Wschód bombowce strategiczne B-52

Zamiast tego, Pentagon informuje, że w najbliższych dniach do bazy sił powietrznych w Katarze trafi sześć bombowców B-52, z kolei do Libanu wysłana zostanie stacjonująca we Włoszech jednostka bojowa 173 brygady sił powietrzno-desantowych, która ma dołączyć do 10 tys. żołnierzy skierowanych na Bliski Wschód po ataku rakietowym, którego celem był irański generał Kassem Sulejmani.