USA stacza się w objęcia lewackiej extremy

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownie Axios/Momentive w USA aż 51 proc. Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat pozytywnie ocenia socjalizm.

Co szczególnie interesujące, respondenci w tej samej grupie krytycznie ocenili kapitalizm.

Z badań wynika także, że podejście do socjalizmu zmieniło się znacznie w ciągu ostatnich dwóch lat. W roku 2019 pozytywnie socjalizm postrzegało 55 proc., w obecnym badaniu poziom pozytywnego postrzegania socjalizmu wyniósł 51 proc. Z kolei wśród osób w wieku 35-64 i 65+ poparcie dla socjalizmu wzrosło.

Pozytywne postrzeganie socjalizmu w USA nadal jest na niższym poziomie niż jego krytyka, bo 41 proc. Amerykanów jest do socjalizmu nastawionych pozytywnie, a 52 proc. - negatywnie.

Obecnie jak się okazuje, poziom poparcia i krytyki dla kapitalizmu wśród osób w wieku 18-34 lata jest podobny wartościowo. Popiera go 49 proc. a zdanie krytyczne posiada 46 proc. Co ciekawe proporcje te dwa lata temu wynosiły 58 proc. do 38 proc.

Ne zmieniły się natomiast poglądy na kapitalizm osób w wieku 35 lat i starszych, natomiast osoby w wieku 35-64 i 65+ twierdzą, że kapitalizm postrzegają w pozytywnym świetle.

Ogólnie kapitalizm popiera 57 proc. Amerykanów, a przeciwnych jest mu 36 proc.

- Z sondażu wynika też, że 66 proc. amerykańskiego społeczeństwa uważa, iż rząd federalny powinien prowadzić politykę, zmierzającą do zmniejszenia przepaści między Amerykanami bogatszymi, a mniej zamożnymi. W 2019 ten odsetek wynosił 62 proc. - czytamy na portalu forsal.pl.

mp/pap/forsal.pl