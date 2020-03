Uruchomiono kolejne laboratorium dla testów na koronawirusa

ktoś tam 19.3.20 17:59

A wiesz lewacki trollu, że przez pierwsze dwa dni czy trzy po zakażeniu testy dają wynik ujemny? Wiesz, że kłamiąc możesz tym, którzy na prawdę potrzebują pomocy uniemożliwić szybką diagnozę?



Te testy to nie testy ciążowe co to se kupisz w aptece czy testy na morfologię krwi czy badania moczu, które można wykonać laboratorium w przychodni osiedlowej. To testy oparte na badaniach materiału genetycznego. To muszą być specjalistyczne placówki z przeszkolonym personelem do obsługiwania próbek z chorobami zakaźnymi. W niektórych laboratoriach wojskowych to są wysokie poziomy zabezpieczeń w przypadkach szczególnych chorób.