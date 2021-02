TYLKO U NAS! Patryk Jaki: Oby więcej takich konwencji PO. Będzie się z czego pośmiać

Tomasz Wandas, Fronda.pl: „Liczby nie kłamią, już dzisiaj jesteśmy w stanie wygrać. Ale to nie wystarczy… W sobotę zaprezentowaliśmy to, co jest niezbędne, by realizować opozycyjne postulaty. 276 to liczba posłów, która jest potrzebna do obalenia prezydenckiego weta. Rozmawiając o #Koalicja276 proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski. Nie przesądzamy, w jakich konfiguracjach pójdziemy do wyborów. Koalicja 276 to fundamenty, filary - to coś, co jest wspólne dla całej opozycji, bo przecież razem chcemy zmienić telewizje publiczna, chcemy odpolitycznić prokuraturę, przywrócić rolę Krajowej Rady Sądownictwa, Sąd Najwyższy wyrwać z łap polityków i wreszcie naprawić Trybunał Konstytucyjny, by już nigdy więcej na skutek takich decyzji ludzie nie byli zmuszeni do wychodzenia na ulicę” - powiedział Borys Budka na konwencji Platformy Obywatelskiej. Co Pan o tym sądzi?

Patryk Jaki, Poseł do Parlamentu Europejskiego: Konwencja Platformy Obywatelskiej była śmieszna. Liczę na to, że w przyszłości PO będzie organizowała więcej podobnych wydarzeń, zawsze będzie z czego się pośmiać, bo jak wiemy, śmiech to zdrowie.

Co najbardziej Pana rozbawiło w wystąpieniu Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego?

Przedstawienie pomysłów, o których Platforma Obywatelska mówiła przez wiele lat swoich rządów, ale ich nie realizowała, jako nowych propozycji.

Takich jak?

Jak choćby zakup laptopów dla dzieci, rekompensatę do edukacji czy 100 złotych dla każdego dziecka. Do tego Rafał Trzaskowski mówiący o środowisku, kiedy jak wiemy, symbolem jego rządów w Warszawie jest „Czajka”.

Rafał Trzaskowski mówił jednak nie tylko o środowisku.

Fakt, najbardziej rozbawiło mnie, gdy włodarz stolicy stwierdził, że najważniejsze dla Platformy i dla niego to wydawać więcej na służbę zdrowia. Nie wiem, czy pan wie, ale sam prezydent Trzaskowski, jako prezydent Warszawy, procentowo wydaje mniej na służbę zdrowia niż nawet jego poprzedniczka Hanna Gronkiewicz-Waltz.

O czym świadczy pomysł likwidacji TVP Info? Nie wygląda to na autorytarne ciągoty?

Ciągoty lewicy do systemu totalitarnego? Nic nowego. W dyskusji merytorycznej przedstawiciele tego środowiska bardzo słabo sobie radzą, stąd jedyne co jest im „na rękę”, to zakazać, ocenzurować wszystko z czym się nie zgadzają.

Dlaczego Budka proponuje łączenie sił opozycji dwa lata przed wyborami? O czym to świadczy? Na stronie internetowej Platformy czytamy: „Koalicja 276 to pierwszy krok do zjednoczenia opozycji i pokazania, że mamy wspólne cele, które powinny nas łączyć. Kwestie takie jak naprawa sądownictwa czy odpolitycznienie telewizji publicznej to fundamentalne kwestie dla wszystkich partii opozycyjnych…”

O bezradności PO, która zamiast zyskiwać w opozycji, traci poparcie. Nawet wyborcy Platformy widzą bezradność i pustkę intelektualną tego ugrupowania.

Czy Pan też miał wrażenie, że program PO pokazuje, iż nie widzą oni nic poza czubkiem własnego nosa?

Tak, obserwując ich konwencję miałem wrażenie, iż władza jest dla nich celem samym w sobie. Poza nią faktycznie zdają się nic nie widzieć, niczego dla Polaków i Polek, tylko aby (cyt. za Donaldem Tuskiem) „ludziom w Platformie żyło się lepiej”.

Dziękuję.