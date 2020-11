Twórca Monty Pythona podpadł LGBT … transfobią, podobnie jak autorka Harrego Pottera

Na celowniku tęczowych faszystów znalazł się satyryk i aktor John Cleese, który podpadł swoją brakiem entuzjazmu dla posiadaczy siusiaków, którzy wbrew faktom twierdzą, że są kobietami.

Jak informuje anglojęzyczny serwis ew.com, John Cleese podpadł tęczowym faszystom tym, że poparł krytyczne stanowisko autorki Harry'ego Pottera nie akceptującej udziału facetów twierdzących, że są kobietami i korzystając ze swojej fizycznej przewagi wygrywają zawody w żeńskim sporcie.

John Cleese podpadł jeszcze bardziej tęczowym faszystom, gdy krytykowany na Twitterze za swoje poparcie dla stanowiska J.K. Rowling stwierdził: „Obawiam się, że nie interesują mnie osoby transpłciowe”. „Mam tylko nadzieję, że są szczęśliwi i że ludzie traktują ich uprzejmie. Obecnie bardziej skupiam się na zagrożeniach dla demokracji w Ameryce, szerzącej się korupcji w Wielkiej Brytanii, przerażającej prasie brytyjskiej, rewelacjach dotyczących brutalności policji”.

Wcześniej tęczowi faszyści byli oburzeni tym, że aktor wykpił transseksualistów, pisząc: „W głębi duszy chcę być policjantką z Kambodży. Czy to dozwolone, czy jestem nierealistyczna?”

Aktor nie wstydził się swojej transfobii, bo „kiedy kobieta, która była kiedyś mężczyzną, konkuruje z kobietami, które zawsze były kobietami, myślę, że ma przewagę, ponieważ odziedziczyła ciało mężczyzny, które jest zwykle większe i silniejsze od kobiety”.

Jak można dowiedzieć się z portalu vulture.com, transfobiczna wypowiedź aktora z 22 listopada wynika z jego twittu z 30 września, w którym brytyjski komik napisał: „Dodałem swoje nazwisko do sygnatariuszy listu w solidarności z JK Rowling”.

Według variety.com „w czerwcu Rowling trafiła na pierwsze strony gazet, mówiąc, że wierzy, iż płeć biologiczna jest »prawdziwą płcią«, i krytykując osoby transpłciowe [...]. We wrześniu Cleese podpisał list wyrażający swoją solidarność z Rowling.

John Marwood Cleese zyskał sławę jako członek grupy Monty Python. Ukończył prawo na Cambridge. Prócz serialu Monty Python sławę przyniósł mu też serial „Hotel Zacisze”. Wspierał Amnesty International w czasach, gdy organizacja ta broniła praw człowieka. Napisał też kilka poradników, a do kilku innych wstępy (pozycja o chorobach cywilizacyjnych takich jak „cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa”), zagrał w wielu filmach. W 1996 roku odmówił przyjęcia komandorii Orderu Imperium Brytyjskiego.

Cleese początkowo był wyborcą lewicowej Partii Pracy, potem deklarował swoją sympatię dla Liberalnych Demokratów. Wyrazem jego lewicowych poglądów było poparcie dla Obamy, krytyka konserwatystki Sarah Palin. Z czasem poparł w 2011 roku brytyjski rząd koalicyjny konserwatystów i liberalnych demokratów, krytykował Partię Pracy, opowiadał się za proporcjonalną ordynacją wyborczą.

Jak można się dowiedzieć z Wikipedii „w wywiadzie dla The Daily Telegraph w 2014 roku Cleese wyraził polityczne zainteresowanie brytyjską Partią Niepodległości, mówiąc, że chociaż ma wątpliwości, czy jest gotów na nią głosować, pociąga go wyzwanie, jakim jest UKIP dla ustalonego porządku politycznego i radykalizm UKIP wobec polityki wobec członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej”. W wywiadzie, choć udzielił poparcia dla imigracji, to także podzielił się obawami o to, czy imigranci chcą się integrować z Brytyjczykami.

Według informacji z Wikipedii „rozmawiając z Der Spiegel w 2015 roku, Cleese wyraził krytyczny pogląd na temat tego, co uważał za plutokrację, która niezdrowo rozwija kontrolę nad rządami społeczeństw zachodu, stwierdzając, że ten patologiczny proces doszedł do punktu, w którym „zobaczył, że nasze istnienie tutaj jest absolutnie beznadziejne. Widzę, że bogaci nas duszą. Gdyby ktoś powiedział mi, to gdy miałem 20 lat, uważałbym go za lewicowego wariata”.

W 2016 roku „Cleese publicznie poparł Brexit w referendum w 2016 roku w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Napisał na Twitterze: „Gdybym myślał, że jest jakakolwiek szansa na poważną reformę w UE, zagłosowałbym za pozostaniem. Ale tak nie jest. Smutne”. Cleese powiedział, że „biurokraci UE” zabrali „wszelkie ślady demokratycznej odpowiedzialności” i zasugerowali, że powinni „zrezygnować z euro i wprowadzić rozliczalność””.

Jednocześnie aktor skrytykował Donalda Trumpa i stwierdził, ''że Londyn nie jest już miastem angielskim, mówiąc: „praktycznie wszyscy moi znajomi z zagranicy potwierdzili moje spostrzeżenia. Więc musi być w tym trochę prawdy ... Zwracam również uwagę, że Londyn był miastem, które głosowało najmocniej za pozostaniem w UE”''.

Jan Bodakowski

