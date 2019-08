Twardoch o uroczystościach Wojska Polskiego: Nacjonalistyczny, polski cyrk! Celna riposta Semki

Wojtek Polak 15.8.19 19:53

Ale na marsze LGBT nie idzie kasa podatników. Co najwyżej idzie na ochronę przed kibolami, ale gdzie się kibole nie pojawią, nie ważne czy to mecz, czy demonstracja, to i tak setki, jak nie tysiące, policjantów musi zjechać.



A marsze LGBT są finansowane przez osoby prywatne, przez zrzutki i podobne portale crowdfundingowe.



Za to parady wojskowe i widzów sponsorujemy my, podatnicy.