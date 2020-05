Tusk zmienił zdanie? ,,Fajna sprawa, takie wybory''

JS 10.5.20 20:36

Jakby ten facet nadal rządził w Polsce, a Polska jako kraj teoretyczny jeszcze by istniał, i nadeszła by ta epidemia to ile pomocy dostaliby przedsiębiorcy ? Figę ! PO powiedziałoby, że są frajerami i rząd nic nie obchodzi co się z nimi stanie ! Rząd musiał zamknąć kraj i niech sobie sami radzą !

Pozdrawiam