Rafał Trzaskowski bierze udział w protestach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego na temat wyroku o niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Używa przy tym podwójnej narracji oraz promuje całkowicie inne standardy dla protestów i agresji, jeśli chodzi o protesty prawicowe oraz ekstremistyczne grupy bojówkarzy LGBT.

Trzaskowski w nagraniu zamieszczonymna Facebooku mówi:

- Nie ma zgody na to piekło, które PiS szykuje kobietom. Niestety ta władza zachowuje się w sposób niewiarygodnie cyniczny, w środku epidemii prowokuje nas do tego, by protestować

Z kolei na antenie TVN stwierdził:

- Emocje protestujących po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji są zrozumiałe, ale najgorsze jest to, że PiS-owi o to chodzi, by je wywołać, by ludzie byli na ulicach i przykryć tym swoje niekompetencje

Do wypowiedzi i udziału w protestach przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odniosła się inicjatywa „Stop bzdurom”. Na jej profilu na Twitterze czytamy:

- Trzaskowski, ty też masz wypier****ć. Ten protest jest spowodowany tym, że przez lata waszych neoliberalnych rządów broniliście zastanego „kompromisu” aborcyjnego. Prawa Kobiet to nie jest wasza kampania reklamowa ch**e.

Najbardziej znanym aktywistą LGBT tej inicjatywy jest Michał Sz. ps. „Margot”.

NIE. Trzaskowski, ty też masz #wypierdalać. Ten prostet jest spowodowany tym, że przez lata waszych neoliberalnych rządów broniliście zastanego "kompromisu" aborcyjnego.Prawa Kobiet to nie jest wasza kampania reklamowa chuje. Rząd na bruk, bruk na rząd. Na ten poprzedni też. pic.twitter.com/tb3WrncVIO — Stop Bzdurom (@stopbzdurom) October 24, 2020

mp/twitter/tvn24/facebook/fronda.pl