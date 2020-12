Trzaskowski stawił się na komisariacie. Chodzi o łamanie obostrzeń

Na początku miesiąca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał w mediach społecznościowych, że został wezwany na komendę policji w charakterze oskarżonego o wykroczenie przeciwko przepisom porządkowym. Dziś włodarz stolicy stawił się na otrzymane wezwanie.

- „Korespondując niedawno z Policją prosiłem o wyjaśnienie jej agresywnych działań wobec pokojowych demonstrantów. Wciąż czekam na odpowiedź. Tymczasem dostałem... wezwanie w związku z rzekomym naruszeniem przepisów porządkowych. Ot, taki dialog” – napisał Rafał Trzaskowski 9 grudnia na swoim Twitterze.

Do wpisu wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej dołączył otrzymane wezwanie, z którego wynika, że został wezwany w „charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z art. 54 KW”. Chodzi o naruszenie przepisów porządkowych, co zagrożone jest karą grzywny do 500 zł lub naganą.

Zgodnie z wezwaniem, Rafał Trzaskowski stawił się dziś w Komendzie Rejonowej Policji przy Zakroczymskiej.

Komentarza w sprawie udzielił Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nadinsp. Robert Szumiata.

- „Wykonujemy czynności zlecone w ramach pomocy prawnej dla dwóch jednostek z kraju”.

Dodał, że sprawa dotyczy zdarzeń z kampanii przedwyborczej, do jakich doszło w Chojnicach i Tarnowie.

kak/PAP