Trzaskowski kpi z przedsiębiorców i CPK

Nie głosuj przeciw komuś, tylko NA kandydata ! 9.6.20 19:23

WYBORCO - bęcwale!



Urząd Prezydenta Rz.P. niewiele może, w praktyce.

Ale może wetować.



Teraz WYBORCO - bęcwale, POMYŚL:

Sejm to PIS

Senat to ... nie wiem... hooy wie co!



Trzaska nieogolony prazydentem SPRALIŻUJE prace rządu!

Choć goovno może, ale to co może to wystarczy aby kraj wpadł w CHAOS!

W KRYZYS KONSTYTUCYJNY!



Pomyśl nad tym WYBORCO !