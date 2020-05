Trwa pandemia, a przed KPRM protest. Wszystkich zatrzymała policja

Uf 8.5.20 9:21

Narodzie Polski przebudź się szybciej proś o łaskę nawrócenia Różaniec jest jedynym ratunkiem on wszystko zniszczy ichniejsze plany oni wszystko mają manipulują oddziaływaniem podprogowym g5 i inne tajne bronię, zomo polskie i nie polskie narodzie zdradzili nas oszukali nas biskupi oddali nas w szpony szatana naród polski żyje w grzechu ciężkim nie przestrzega 10 przekazań nie ma czegoś takiego jak dyspenza od Mszy Świętej zdrajcy powiedzieli, że to grzech jak ci biskupi się nie wstydzą naród nie spowiada się, a wy ludziska myślicie telewizorem tak jak oni chcą TylkoBog nam może pomóc ziemia i wszystko na niej należy do niego, tylko trzeba powiedzieć Duchu święty po otwarciu oczu dopomóż ratuj należymy do Ciebie później da łaskę modlitwy Panie Jezu kocham Cie bądź że mną caly czas kocham, kocham Aniołowie przybywajcie i szatana z Polski wyganiajcie Święty Michale Archaniele swoim ognistym kilkudziesiecimetrowym mieczem przeganiaj szatany, bo my słabi Ciebie kochamy i na pomoc wzywamy Mateniko Kochana ratuj nas grzesznych rzuć na Polskę trochę dziś łask a najlepiej ogromniasty wór, my jesteśmy zagubione Twoje dzieci Święty Józefie patronie czasów ostatecznych najsilniejszy patronie pomóż budować nowy Świat boży świat dziękujemy ci za to