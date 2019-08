Toporne prowokacje lewaków. Blokady, tęczowe profanacje

Na Placu Krasińskich doszło dziś do prowokacji środowisk lewackich. Bojówki totalnej opozycji postanowiły "wyprodukować" zdjęcia, które będą mogły potem rozpowszechniać w mediach społecznościowych orazzagranicą, aby fałszywie i kłamliwie dowodzić, iż w Polsce pleni się "faszyzm", czy raczej to, co oni tym mianem określają.