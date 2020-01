Tomasz Terlikowski: Podział w Kościele katolickim już istnieje. Metodyści nie są jedynymi, którzy mają taki problem

Rycerz Niepokalanej! 4.1.20 13:12

To, że ktoś określa się mianem katolika nie znaczy, że nim jest. O byciu Katolikiem decyduję wiara w to co podaję Katechizm KK, przyjmowanie tego i staranie się o życie według tych zasad. Jeśli ktoś jak Bergoglio i szumowiny, którym on na to pozwala typu: kardynał Marx , Shynborn wyciągają bezczelnie łapy po od dawna ustalony depozyt wiary to po to mamy rozum i wolną wolę aby to zauważać i odrzucać a ostatecznie jak będzie trzeba zejść do podziemia.